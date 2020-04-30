Van'da çiftçilere yonca tohumu dağıtıldı

Van'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce çiftçilere yonca tohumu dağıtıldı.

Van'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce çiftçilere yonca tohumu dağıtıldı.

İl genelinde kaliteli kaba yem üretimini artırmak, ekilmeyen arazileri tarıma kazandırmak, üreticiyi teşvik ve desteklemek amacıyla yaklaşık üç bin dekar alana ekilmek üzere 8 bin 500 kilogram sertifikalı yonca tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, yaptığı açıklamada Van'ın küçükbaş hayvan sayısı bakımından ülkede birinci sırada yer aldığını söyledi.

Sertifikalı tohumla verim ve kaliteyi arttırarak, boş bırakılan tarım arazilerinin değerlendirilmesini sağlamayı hedeflediklerini belirten Görentaş, şunları kaydetti:

"Yem bitkileri üretimini geliştirme çalışması kapsamında çiftçilerimize sertifikalı tohum dağıttık. Tohumluk özelliği olmayan ve zararlı ot tohumları içeren sertifikasız tohumların yerine sertifikalı tohumları üreticiye kullandırmak, birim alanda da verimi artıracaktır. Yonca tohumu dağıtımı ilimizde bulunan kaba yem açığını giderme noktasında çiftçilerimize önemli bir katkı sağlayacaktır."

Kaynak: AA