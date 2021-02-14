Van'da çiçekçilerde '14 Şubat' yoğunluğu
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Van'da çiçekçilerde '14 Şubat' yoğunluğu

14.02.2021 11:56 | Son Güncelleme: 14.02.2021 12:07
Van'da çiçekçilerde '14 Şubat' yoğunluğu

VAN'da, çiçekçilerde '14 Şubat Sevgililer Günü' sipariş yoğunluğu yaşandı.

VAN'da, çiçekçilerde '14 Şubat Sevgililer Günü' sipariş yoğunluğu yaşandı. Siparişleri alan çiçekçiler, hazırlıklarını tamamlayarak en çok tercih edilen saksı, gül, orkide, papatya gibi çiçekleri stoklarında çoğaltarak Sevgililer Günü'ne hazırlayıp, adreslerine yolladı.

Van'da çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün pandemiden dolayı sokağa çıkma yasağı dönemine denk gelmesi nedeniyle kapılarını sabahın erken saatlerinden itibaren açarken, en çok satış online ve telefon üzerinden yapılıyor. Sevgililer Günü'nde açık olan çiçekçilerde sipariş yoğunluğu yaşandı. Gelen siparişler özenle hazırlanıp, adreslere teslim edildi.

Van'da çiçekçilik yapan Erman Hacırüstemoğlu, Sevgililer Günü'nde sipariş yoğunluğu yaşadıklarını belirterek,"Pandemiden dolayı iş yerimizde sürekli bir alım yok. Sadece gelen siparişler üzerine çalışıyoruz. Yoğun bir sipariş yoğunluğu var. Bu siparişleri de gelen adreslere teslim ediyoruz. Genelde saksı, gül ve papatya çiçekleri olmak üzere bütün çiçeklerden sipariş veren müşterilerimiz var. Canlı çiçeklerimiz 30 ile 200, yapay çiçeklerimiz de 30 ile 300 TL arası değişiyor" dedi.

Sevgilisi için çiçek almaya gelen Nurullah Alaş ise, kız arkadaşı için çiçek yapıp, sürpriz yapacağını ifade ederek," Çiçekçiler çok yoğundu. Evimiz  yakın olduğu için çiçeği kendim gelip  aldım. Sevgilimin bundan mutlu olacağından eminim. Sürpriz yapacağım. Çok heyecanlıyım" diye konuştu.


Van'da çiçekçilerde '14 Şubat' yoğunluğu
Van'da çiçekçilerde '14 Şubat' yoğunluğu
Van'da çiçekçilerde '14 Şubat' yoğunluğu
Van'da çiçekçilerde '14 Şubat' yoğunluğu
Van'da çiçekçilerde '14 Şubat' yoğunluğu
Van'da çiçekçilerde '14 Şubat' yoğunluğu
Van'da çiçekçilerde '14 Şubat' yoğunluğu
Van'da çiçekçilerde '14 Şubat' yoğunluğu
Van'da çiçekçilerde '14 Şubat' yoğunluğu
Van'da çiçekçilerde '14 Şubat' yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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