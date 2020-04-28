Van'da çiçek açan ters lalelere, koronavirüs nedeniyle ziyaretçi gelemiyor
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Van'da çiçek açan ters lalelere, koronavirüs nedeniyle ziyaretçi gelemiyor

VAN'ın Gevaş ilçesinde, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesine hüzünlenip, başını eğip ağladığına ve Hazreti Meryem'in gözyaşlarını simgelediğine inanıldığı için 'ağlayan gelin' olarak bilinen koruma altındaki ters laleler, çiçek açtı.

Van'da çiçek açan ters lalelere, koronavirüs nedeniyle ziyaretçi gelemiyor
28.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 28.04.2020 09:56

VAN'ın Gevaş ilçesinde, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesine hüzünlenip, başını eğip ağladığına ve Hazreti Meryem'in gözyaşlarını simgelediğine inanıldığı için 'ağlayan gelin' olarak bilinen koruma altındaki ters laleler, çiçek açtı. Aydınocak mahalle mezarlığı içerisinde açan ve her yıl yüzlerce doğaseverin ziyaret ettiği ters laleleri, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl ilçe dışından kimse ziyaret edip, fotoğraf çekemiyor.

Van'ın Gevaş ilçesinde 'hüznün çiçeği' olarak bilinen ve koruma altında bulunan ters laleler, rengarenk görüntüler oluşturdu. 15 günlük ömürleriyle Doğu Anadolu'da uzun geçen kış mevsiminin bittiğini habercisi olan ters laleler, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl ziyaretçilerle buluşamadı. Bölge halkı tarafından Hazreti İsa çarmıha götürülürken diğer bitkilerin üzülüp boyun eğmesine rağmen dik durduğuna, ancak sonrasında peygamberin ölümüyle hüzünlenip, başını önüne eğdiğine ve Hazreti Meryem'in gözyaşlarını simgelediğine inanılan ters laleler, 'ağlayan gelin' olarak da biliniyor. Ters laleler özellikle Van, Hakkari ve Şırnak dağlarında yetişiyor. Gevaş ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki 150 hane ve bin 170 nüfuslu Aydınocak Mahallesi'nde de mezarlık içerisinde açılan ters laleler, doğa ile bütünleşerek kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

'BU YIL KİMSE GELMİYOR'Mahallede yaşayanlar, çiçek açan ters lalelerin doyumsuz manzarası içerisinde hatıra fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirirken, mahalle muhtarı Osman Pişdar, her yıl ilkbahar mevsimi ile birlikte ters lalelerin çiçek açtığını söyledi. Pişdar, "Ters lale sayesinde, her yıl mahallemize çok sayıda ziyaretçi geliyordu. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle kimse gelmiyor. Mezarlıkta açılan ters laleler, tam bir görsel şölen sunuyor. Bu hastalık bittiğinde herkesi buraya bekliyoruz" dedi.Mahalle sakinlerinden Vechettin Faik ise ters lalelerin anavatanı Hakkari, Şırnak ve Van olduğunu, bu yıl kimsenin gelmemesine de üzüldüklerini belirtti. 

Kaynak: DHA

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