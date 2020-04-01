Van'da cezaevleriyle ilgili asılsız paylaşım yapanlar hakkında soruşturma
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki cezaevleriyle ilgili sosyal medya hesaplarından asılsız paylaşımda bulunanlar hakkında soruşturma başlattı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki cezaevleriyle ilgili sosyal medya hesaplarından asılsız paylaşımda bulunanlar hakkında soruşturma başlattı.
Başsavcılık, sosyal medyada "Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinde bulunan gazeteci Nedim Türfent, 3 cezaevinin bulunduğu kampüste bir gardiyanın ailesinde koronavirüs tespit edildiği söylentilerinin dolaştığını belirterek, tutuklu ve hükümlülerin tedirginliğini paylaştı." şeklindeki haberlerin paylaşıldığını tespit etti.
Bunun üzerine, doğruluk payı olmayan, halk arasında bilgi kirliliği oluşturmaya çalışan kişiler hakkında adli soruşturma başlatıldı.
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Kaynak: AA