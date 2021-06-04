Van'da çevreyolu çalışmaları aralıksız devam ediyor
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Van'da çevreyolu çalışmaları aralıksız devam ediyor

Van'da çevreyolu çalışmaları aralıksız devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın kronikleşmiş sorunlarının başında gösterilen ve 8 yıl aradan sonra geçen sene yeniden yapımına başlanılan çevreyolu çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Van'ın kronikleşmiş sorunlarının başında gösterilen ve 8 yıl aradan sonra geçen sene yeniden yapımına başlanılan çevreyolu çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Van'ın trafik yoğunluğunu büyük ölçüde rahatlatacak çevreyolu çalışmaları aralıksız devam ederken, çalışmaları yürüten Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, hedeflerinin sezon sonuna kadar Kurabaş mevkiine ulaşmak olduğunu söyledi. Çevreyolu çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Gökçenay, bu yolun bitmesi halinde yıllardır beklenen birçok yatırımın Van'a geleceğini söyledi. Hedeflerinin sezon sonuna kadar yolun 11 kilometresini tamamlamak olduğunu vurgulayan Gökçenay, "Çevreyolu şu anda tam gaz devam ediyor. Bu yıl hedefimiz 11 kilometreyi bitirmektir. 11 kilometrenin sonunda çalışmalarımız Kurubaş mevkisinde sona erecektir. Böylece Van-Hakkari yolu ile olan bağlantı yapılmış olacaktır" dedi.

Karayolları 17. Bölge Müdürlüğünün kamulaştırma mevzuatı ile ilgili ciddi çalışmalar sürdürdüğünün altını çizen Gökçenay, "Kamulaştırma mevzuatı ile ilgili şu anda o etapta da çalışmalar devam etmektedir. Karayolları ciddi şekilde kamulaştırma mevzusuyla uğraşıyor. Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, valimizin, karayolları bölge ve genel müdürlüğümüzün bu konuyla ilgilendiğini söyleyelim. Bu ilginin üzerine Van çevreyolu artık sona erecek ve bu çile bitecektir. Çok faal bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah 11 kilometreyi sezon sonuna kadar bitireceğiz" diye konuştu. - VAN

Van'da çevreyolu çalışmaları aralıksız devam ediyor
Van'da çevreyolu çalışmaları aralıksız devam ediyor
Van'da çevreyolu çalışmaları aralıksız devam ediyor
Van'da çevreyolu çalışmaları aralıksız devam ediyor
Van'da çevreyolu çalışmaları aralıksız devam ediyor
Van'da çevreyolu çalışmaları aralıksız devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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