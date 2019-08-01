Van'da "Çevre Yolu ve Civarı Planlama Süreci" bilgilendirme toplantısı

Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, çevre yolu ve civarı planlama sürecinin Van tarihine damga vuracağını belirterek, "Şehrimize ve ülkemize büyük katkı sunacak bir çalışma olarak tarihe geçecektir" dedi.

Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından "Çevre Yolu ve Civarı Planlama Süreci" bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, imar planları kesinleştikten sonra 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesinde düzenlenen imar uygulamaları, düzensiz, çarpık, sosyal donatılardan mahrum sahalar, düzenlemeden sonra imara uygun, modern kentin ihtiyaç duyduğu hizmet alanlarına sahip olan yerler haline geleceği ve uygulama bölgesindeki parsellerin değer kazanacağı konular masaya yatırıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasında düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Vali Yardımcısı Sinan Aslan, yapılan imar ve parselasyon çalışmasının Van tarihine damga vuracağını belirtti. 2011 yılında Van ilinin büyük bir deprem geçirdiğini anımsatan Vali Yardımcısı Aslan, "Deprem sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca imar planları uygulaması ve parselasyon çalışmaları başlatıldı. Ancak idari davalar ve diğer bir takım anlaşmazlıklar sebebiyle bu çalışmalar iptal edildi. Daha sonrasında ise bunun zaruri bir ihtiyaç olduğu ortaya çıktı ve 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına burada her türlü imar hakkı tanındı. 19 Ekim 2016 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 6 bin hektarlık alanda her türlü imar çalışması yapamaya başladı" dedi.

Güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir yeni yaşam alanları oluşturularak şehrin marka değerinin artırılması amacıyla yapılan çalışmaların 3 etapta oluşacağını dile getiren Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar Elmalık, kuzey Edremit ve İpekyolu etabı olmak üzere 3 etapta çalışma yapılıyor. İmar hakları ve yapılaşma koşullarında düzenlemeler yapılarak hem vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderildi hem çevre ve şehircilik ilkelerinden taviz verilmeden en uygun ekonomik arazi kullanımı planlanması yapıldı. Bu Van tarihine damga vuracak imar ve parselasyon çalışmasıdır. Van'ımızın geleceğine önemli derecede etkilemektedir. Şehrimize ve ülkemize büyük katkı sunacak bir çalışma olarak tarihe geçecektir. Sonuç olarak yapılan çevre yolu ve civarı revizyon imar planıyla şehrimizin doğal, tarihsel ve kültürel zenginlikleri korunacaktır. Aynı zamanda güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir yeni yaşam alanları oluşturularak şehrimizin marka değeri artırılması amaçlanmaktadır."

"50 yılık bir Van planlaması yapıyoruz"

Van için 50 yıllık bir plan yaptıklarına dikkat çeken Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı ise, "Genellikle '30 ilde kamulaştırma yoluyla çevre yolu açıldı. Burada neden kamulaştırma yapılmıyor' şeklinde talepler gelmekteydi. Bakanlığımız Van için yeni kent planlamasını hayata geçirmek istedi. Bunun için de ulaşım ihtiyacı olan çevre yolunu bu plan kapsamında değerlendirmeyi düşündüler. Bu Van için bir ayrıcalıktır. Biz burada 40-50 yılık bir Van planlaması yapıyoruz. 400-500 bin nüfusun barınacağı yeni bir kent planı düzenliyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından bilgilendirme toplantısı, soru-cevap bölümüyle son buldu. - VAN

Kaynak: İHA