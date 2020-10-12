Van'da 'çevre yolu' için ortak açıklama
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Van'da 'çevre yolu' için ortak açıklama

12.10.2020 23:04 | Son Güncelleme: 12.10.2020 23:09
Van'da 'çevre yolu' için ortak açıklama

Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, çevre yoluyla ilgili ortak açıklama yaptı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, çevre yoluyla ilgili ortak açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, son 10 yılda Van'da en çok konuşulan konulardan biri olan çevre yolu projesinin tamamlanamamasının şehrin gelişiminin önündeki en büyük engellerden biri olduğu belirtildi. Açıklamada, "Yıllardır kamuoyunun gündemini meşgul eden çevre yolu yapımının gecikmesi, Van'ın ekonomik, sosyal hayatının yanı sıra kent gelişimini de olumsuz etkilemektedir. İlimizin gelişimine katkı sunacağına inandığımız çevre yolu projesinin ilk günden bu yana kamulaştırma yöntemi ile gerçekleşmesi hususunda gerek bizler, gerekse paydaşlarımız birçok girişimde bulunduk ve emek verdik. Çevre yolunun tamamlanması neticesinde ilimizde çok ciddi gelişmeler olacak, kentimiz yeni bir kimliğe, yeni bir vizyona sahip olacaktır. Çevre yolunun bir an evvel tamamlanması en büyük arzumuzdur. Çevre yolunun kısa zamanda bitmesini temenni ediyoruz" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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