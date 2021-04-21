Van'da çevre projesi "Cemre" eğitimine katılan gençler sertifikalarını aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da çevre projesi "Cemre" eğitimine katılan gençler sertifikalarını aldı

Van'da çevre projesi 'Cemre' eğitimine katılan gençler sertifikalarını aldı
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığınca gerçekleştirilen "Cemre" adlı projeye katılan Vanlı gençler sertifikalarını aldı.

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığınca gerçekleştirilen "Cemre" adlı projeye katılan Vanlı gençler sertifikalarını aldı.

81 ilden 1000 gönüllünün katılımıyla online gerçekleştirilen eğitim programına katılan gençler için sertifika töreni düzenlendi.

Projeye Van'da katılan 15 katılımcıya sertifikaları AK Parti İl Başkan Yardımcısı Süleyman Oflas tarafından verildi.

Oflas, yaptığı açıklamada, çevre meselesinin son dönemde Türkiye'nin en önemli ve en öncelikli konu başlıklarından biri haline geldiğini söyledi.

"Cemre" adlı çevre projesi kapsamında verilen online eğitimlerin, gençlerin çevre duyarlılığının arttırılması konusunda başarılı bir çalışma olduğunu belirten Oflas, şunları kaydetti:

"Dünyayı gelecek nesillere daha da geliştirerek ve güzelleştirerek teslim etmemiz gerekiyor. Çevre konusunda, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 19 yıllık iktidarlarımız döneminde, medeniyetimizin özeti olarak gördüğümüz şehirlerimize dair pek çok hedefi gerçekleştirme imkanı bulduk. Yaşanabilir şehirler idealimizi hayata geçirmemizin ardından 'Sürdürülebilir Şehirler' gibi, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerini derinden hissetmeye başladığımız şu günlerde insanı ve tüm yaratılmışları merkezine alan, doğal değerlerimizi koruyarak yaşatan, verimlilik kavramını önceleyen, çevreyle dost, iklim değişikliğine karşı dirençli, havası suyu toprağı daha temiz şehirler hedefi ile ilerlerken bugün de, 'Cemre' gibi yeni projelerle yolumuza devam ediyoruz. AK Parti Van İl Başkanlığı olarak, önce içimize sonra tüm şehirlerimize düşen çevre hareketinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu anlamda 'Cemre' projesi kapsamında İl Çevre, Şehir ve Kültür Birim Başkanlığımız olarak Çevre Gönüllüleri Eğitim Programı'nı tamamlayan kıymetli kardeşlerimize belgelerini takdim ettik. Kendilerine çevreye olan duyarlılıkları ve katılımları için teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi
Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi
Son dakika gündem: Kadirli'de Bakan Derya Yanık sevinci
Son dakika gündem: Kadirli'de Bakan Derya Yanık sevinci
Prof. Dr. Sevinç Asilhan'dan küresel ısınmayla ilgili ürperten sözler: İstanbul'un bütün meteorolojik özellikleri değişecek
Prof. Dr. Sevinç Asilhan'dan küresel ısınmayla ilgili ürperten sözler: İstanbul'un bütün meteorolojik özellikleri değişecek

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ziya Selçuk Vladimir Putin Antony Blinken Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Toprak Sergen Caner Cindoruk
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Yılmaz Vural Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Van'da çevre projesi "Cemre" eğitimine katılan gençler sertifikalarını aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 13:40:24. #1.14#

title