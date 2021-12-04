Van'da çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli yakalandı
AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel
Van'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli gözaltına alındı.
VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda 26 Kasım ve 3 Aralık tarihlerinde il genelinde yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri
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