Van'da çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli yakalandı

AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel
Van'da çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli yakalandı

Van'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli gözaltına alındı.

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 26 Kasım ve 3 Aralık tarihlerinde il genelinde yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ağaçların arasında yaşamına son verdi

Ağaçların arasında yaşamına son verdi

 Son dakika haberi... Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs polisten kaçarken tarlaya devrildi

Son dakika haberi... Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs polisten kaçarken tarlaya devrildi

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title