Van'da çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli yakalandı

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 26 Kasım ve 3 Aralık tarihlerinde il genelinde yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet