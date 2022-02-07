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Van'da çeşitli suçlardan aranan 33 kişi tutuklandı

AA, Necat Hazar - Güncel
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Van'da çeşitli suçlardan aranan 33 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 66 kişi yakalandı, 33'ü tutuklandı.

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 66 kişi yakalandı, 33'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentteki asayiş olaylarının çözülmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin, geçen hafta gerçekleştirdiği operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 66 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 78 yıl hapis cezası bulunan 25 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişiden 8'i tutuklandı.

Gümrük kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonlarda AK-47 piyade tüfeği, ilaç, telefon, sigara ile çalıntı muhtelif malzemeler ele geçirildi.

AA / Necat Hazar - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Asayiş, Polis, Van, Güncel, Haber

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