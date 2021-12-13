Van'da çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Van'da çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli tutuklandı

Van'da çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli tutuklandı
AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalandı, 26'sı tutuklandı.

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalandı, 26'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 6-12 Aralık'ta şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 39 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 78 yıl hapis cezası bulunan 23 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen 6'sı suça sürüklenen çocuk 12 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin kentte gerçekleştirdiği operasyonlarda ise nitelikli yağma, yağmaya teşebbüs, ve tefecilik suçlarından gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Motosikletli Yunus Timlerinin yaptığı çalışmalarda da aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.???????

Operasyonlarda 6 tabanca, tüfek, bıçak, fişek, 14,28 gram esrar, 3,13 gram sentetik, 3,11 gram bonzai, 2,91 gram eroin, 5 adet uyuşturucu hap, çalınan çeşitli malzemeler ve hırsızlıkta kullanılan aletler ele geçirildi.

Van'da çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli tutuklandı

Van'da çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli tutuklandı

Van'da çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli tutuklandı

Van'da çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli tutuklandı

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AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

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