Van'da, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı
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Van'da, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı

Van'da, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'da, polisin son bir haftada yaptığı operasyonlarda 'Kasten adam öldürme, uyuşturucu ticareti, nitelikli yağma, dolandırıcılık ve hırsızlık' suçlarından haklarında arama kararı bulunan 25 kişi yakalandı.

VAN'da, polisin son bir haftada yaptığı operasyonlarda 'Kasten adam öldürme, uyuşturucu ticareti, nitelikli yağma, dolandırıcılık ve hırsızlık' suçlarından haklarında arama kararı bulunan 25 kişi yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından 17 Mayıs - 23 Mayıs 2021 tarihleri arasında, haklarında arama kararı bulunanlara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalara 'Kasten adem öldürme, uyuşturucu ticareti, nitelikli yağma, dolandırıcılık ve hırsızlık' suçlarından haklarında arama kararı bulunan 25 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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