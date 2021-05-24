Van'da, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı

VAN'da, polisin son bir haftada yaptığı operasyonlarda 'Kasten adam öldürme, uyuşturucu ticareti, nitelikli yağma, dolandırıcılık ve hırsızlık' suçlarından haklarında arama kararı bulunan 25 kişi yakalandı.