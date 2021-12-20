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Van'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi tutuklandı

Van'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi tutuklandı
AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 53 kişi yakalandı, 23'ü tutuklandı.

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 53 kişi yakalandı, 23'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 13-19 Aralık'ta şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 39 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 41 yıl hapis cezası bulunan 19 kişi cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen 13 kişiden 4'ü tutuklandı.

Motosikletli Yunus timlerinin yaptığı çalışmalarda da aranan bir şüpheli gözaltına alındı.???????

Operasyonlarda tabanca, tüfek, bıçak, fişek, uyuşturucu, çalınan çeşitli malzemeler ve hırsızlıkta kullanılan aletler ele geçirildi.

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AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

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