Van'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi tutuklandı - Haberler
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Van'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi tutuklandı

Van'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi tutuklandı
AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 55 kişi yakalandı, 21'i tutuklandı.

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 55 kişi yakalandı, 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 20-26 Aralık'ta şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 37 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 68 yıl hapis cezası bulunan 17 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 4'ü tutuklandı.

Operasyonlarda, tabanca, tüfek, bıçak, sahte pasaport, bilgisayar, telefon, 4,61 gram esrar ve 8 fişek ele geçirildi.

Motosikletli Yunus timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan bir şüpheli gözaltına alındı.???????

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