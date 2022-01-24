Van'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi tutuklandı

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 63 kişi yakalandı, 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 27 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 60 yıl hapis cezası bulunan 16 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık ve kaçakçılık olaylarını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 36 kişiden 4'ü tutuklandı.

Operasyonlarda, 150 av tüfeği, tabanca, 2 kurusıkı tabanca, bıçak, 15,94 gram eroin, 13,42 gram sentetik uyuşturucu, 6,89 gram esrar, 60 gram bonzai, 739 uyuşturucu hap, 7 bin 120 lira, 15 fişek kartuş, av tüfeği, fişek, 18 litre alkol, 200 ilaç ve 461 kozmetik ürün ele geçirildi.