Van'da cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı - Haberler

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Van'da cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

Van'da cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

VAN (AA) - Van'da cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Caddesi Beşyol mevkisinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölge yaptıkları çalışmada eşkalini tespit ettikleri zanlıyı yakaladı.

Zanlının cep telefonunu çaldıktan sonra kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Çalınan cep telefonu sahibine teslim edildi.

AA / Necat Hazar - Güncel

Cumhuriyet Caddesi, Van, Güncel, Haberler

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