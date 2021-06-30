Van'da çayırlık alanda yanan toprak AFAD ekiplerince incelendi
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Van'da çayırlık alanda yanan toprak AFAD ekiplerince incelendi

Van'da çayırlık alanda yanan toprak AFAD ekiplerince incelendi
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Özalp ilçesine bağlı Boğazkesen Mahallesi'ndeki çayırlık alanda içten içe yanan toprağı inceledi, numune aldı.

Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Özalp ilçesine bağlı Boğazkesen Mahallesi'ndeki çayırlık alanda içten içe yanan toprağı inceledi, numune aldı.

Mahalleye yakın alandaki çayırda dumanların yükseldiğini fark eden Fazıl Düzgün, çobanlar tarafından ateş yakıldığını düşünerek bölgeye gitti.

Burada toprağın içten içe yandığını görünce büyük şaşkınlık yaşayan Düzgün, gördüklerini cep telefonu kamerasıyla kaydedip mahalle muhtarına haber verdi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri incelemelerde bulundu, numuneler aldı.

Arama ve Kurtarma Teknisyeni İbrahim Adayış, muhtarın ihbarı üzerine mahalleye geldiklerini belirterek, "Laboratuvarlarda incelenmek üzere toprak, su ve yanan alandan numunelerimizi aldık. İncelemelerin sonucunu yetkili kurumlar ve muhtarımızla sonuçları paylaşacağız. Laboratuvar sonuçlarının ardından gerekli çalışmalar yapılır. Şu anda herhangi bir tehlike söz konusu değil." şeklinde konuştu.

Muhtar Dinçer Erbay ise sürekli su bulunan çayır alanda toprağın içten içe yanmasının vatandaşları tedirgin ettiğini söyledi.

Yanan çimenlik alanda toprağın sıcak olduğunu anlatan Erbay, "Çayırın aşağı kısımlarında sıcaklık düşüyor. Toprağın yanmasının nedenini bilmiyoruz. İnsanlara fazla yaklaşmamaları yönünde uyarılarda bulunuyoruz ancak duyan geliyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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