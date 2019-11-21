Van'da çatı yangını
Haberler » 3. Sayfa » Van'da çatı yangını - Haber

Van'da çatı yangını

Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen çatı yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

21.11.2019 12:29 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:34
Van'da çatı yangını

'ın ilçesinde meydana gelen çatı yangını, ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu içesine bağlı Hacıbekir Mahallesinde meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, 1 araç 4 personelle ivedi şekilde olay yerine intikal edip yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. - VAN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.