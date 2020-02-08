Van'da can güvenliği nedeniyle trafiğe kapatılan yola çığ düştü
Van-Çatak kara yolundaki tipi ve olumsuz hava şartlarından görüntü Kara yolunda araçların ilerlemesinden görüntü Sürücü Mehmet Pamuk'un konuşması Görentaş Karakolundan bekletilen arama kurtarma ekiplerine ait araçlar AA Muhabiri Sayim Harmancı'nın anonsu Görentaş Karakolunda bekletilen...
Van-Çatak kara yolundaki tipi ve olumsuz hava şartlarından görüntü
Kara yolunda araçların ilerlemesinden görüntü
Sürücü Mehmet Pamuk'un konuşması
Görentaş Karakolundan bekletilen arama kurtarma ekiplerine ait araçlar
AA Muhabiri Sayim Harmancı'nın anonsu
Görentaş Karakolunda bekletilen arama kurtarma ekiplerine ait araçlar VAN - Van-Bahçesaray kara yolunda çığ düşen bölgede, teknik ekiplerin yapacağı değerlendirme sonucuna göre arama kurtarma çalışmalarının yeniden başlatılıp, başlatılmayacağına karar verileceği bildirildi.