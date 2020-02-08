Van'da can güvenliği nedeniyle trafiğe kapatılan yola çığ düştü
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Van'da can güvenliği nedeniyle trafiğe kapatılan yola çığ düştü

Van-Çatak kara yolundaki tipi ve olumsuz hava şartlarından görüntü Kara yolunda araçların ilerlemesinden görüntü Sürücü Mehmet Pamuk'un konuşması Görentaş Karakolundan bekletilen arama kurtarma ekiplerine ait araçlar AA Muhabiri Sayim Harmancı'nın anonsu Görentaş Karakolunda bekletilen...

08.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:22
Van'da can güvenliği nedeniyle trafiğe kapatılan yola çığ düştü

Van-Çatak kara yolundaki tipi ve olumsuz hava şartlarından görüntü

Kara yolunda araçların ilerlemesinden görüntü

Sürücü Mehmet Pamuk'un konuşması

Görentaş Karakolundan bekletilen arama kurtarma ekiplerine ait araçlar

AA Muhabiri Sayim Harmancı'nın anonsu

Görentaş Karakolunda bekletilen arama kurtarma ekiplerine ait araçlar VAN - Van-Bahçesaray kara yolunda çığ düşen bölgede, teknik ekiplerin yapacağı değerlendirme sonucuna göre arama kurtarma çalışmalarının yeniden başlatılıp, başlatılmayacağına karar verileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Van'da can güvenliği nedeniyle trafiğe kapatılan yola çığ düştü
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