Camilerden sadaka kutusu çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Camilerden sadaka kutusu çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı

12.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:07

Van'da 4 camiden sadaka kutusu ve elektronik cihazlar çaldığı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğünce kurulan özel ekibin takibi sonucu yakalandı.

Van'da 4 camiden sadaka kutusu ve elektronik cihazlar çaldığı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğünce kurulan özel ekibin takibi sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 3 haftada 4 ayrı camide gerçekleşen hırsızlık olayı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinde kurulan özel ekip, vatandaşların gelmediği saatlerde camilere giren şüphelinin buradaki sadaka kutuları ile vaaz vermek için kullanılan elektronik cihazları çalma anının yansıdığı güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Polislerin sıkı takibi sonucu şüpheli E.U. çaldığı malzemelerle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.U. tutuklandı.

Camilerden sadaka kutusu çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı
Camilerden sadaka kutusu çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı
Camilerden sadaka kutusu çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı
Camilerden sadaka kutusu çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı
Camilerden sadaka kutusu çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı
Camilerden sadaka kutusu çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ümit Özdağ Ziya Selçuk Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Prens Harry Demet Akbağ Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Erol Bulut Caner Erkin Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Camilerden sadaka kutusu çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 12:08:49. #1.16#
title