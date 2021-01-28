Van'da camiden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde camiden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde camiden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 26 Ocak'ta Seyrantepe Mahallesi'ndeki Şeyh Abdulkadir Geylani Camisi'ndeki hırsızlık olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 8 güvenlik kamerasının kaydettiği 27 saatlik görüntüleri izledi.

İncelemeler sonucu eşkalleri belirlenen A.K. ve T.Ö. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar