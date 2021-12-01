Van'da cam yüklü tır devrildi: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da cam yüklü tır devrildi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da cam yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesinde cam yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde cam yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 72 0Z 714 plakalı cam yüklü tır, Gürpınar ilçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Cam kırıklarının yola saçıldığı kazada, tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araç içerisinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Meydana gelen kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, UMKE ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan 2 vatandaşın, sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği belirtildi. - VAN

Van'da cam yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Van'da cam yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Van'da cam yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Van'da cam yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Van'da cam yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Erzurum-Erzincan karayolunda yüzlerce araç mahsur kaldı

Erzurum-Erzincan karayolunda yüzlerce araç mahsur kaldı

 İstanbul'da endişe yaratan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle yuttu

İstanbul'da endişe yaratan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle yuttu

 Vicdansızlığın böylesi! Çarptığı genci ölüme terk etti, yakalanınca suçu elemanına attı

Vicdansızlığın böylesi! Çarptığı genci ölüme terk etti, yakalanınca suçu elemanına attı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title