Van'da cam yüklü tır devrildi: 2 yaralı

VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde cam yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 72 0Z 714 plakalı cam yüklü tır, Gürpınar ilçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Cam kırıklarının yola saçıldığı kazada, tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araç içerisinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Meydana gelen kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, UMKE ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan 2 vatandaşın, sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği belirtildi. - VAN