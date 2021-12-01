VAN'DA CAM YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ: 2 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

VAN'DA CAM YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen cam yüklü kamyonda 2 kişi yaralandı.

VAN (DHA) - VAN'ın Gürpınar ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen cam yüklü kamyonda 2 kişi yaralandı.

Kaza, Van- Gürpınar yolundaki Kurubaş mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 DZ 714 plakalı cam yüklü kamyon, kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

VAN'DA CAM YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ: 2 YARALI

VAN'DA CAM YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ: 2 YARALI

VAN'DA CAM YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ: 2 YARALI

VAN'DA CAM YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ: 2 YARALI

14 askerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin açıklama: Dış etken söz konusu değil

14 askerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin açıklama: Dış etken söz konusu değil

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title