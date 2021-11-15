Van'da çalıntı ev eşyalarıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

VAN - Van'ın Edremit ilçesinde çalıntı ev eşyalarıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Eski Cami Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kamyoneti durdurduğu belirtildi. Açıklamada, "Durumundan şüphelenilerek durdurulan bir kamyonette yapılan incelemede, içerisinde bulunan ve çalıntı ev eşyası olduğu tespit edilen; çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ütü masası, mutfak robotu, perde ve muhtelif ev gereçleri ele geçirilmiştir. Çalıntı ev eşyaları sahibine teslim edilmiş olup yakalanan 3 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.