Van'da caddeye bırakılan çantada bomba şüphesi

14.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:17

VAN'da, kent merkezindeki caddeye bırakılan çanta, polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantadan çıkan kabloların bir bomba düzeneğine ait olup olmadığı araştırılıyor.

Van kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir bankanın önüne bırakılan çantayı görenler, hemen polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha ekibi sevk edildi. Cumhuriyet Caddesi ve caddeye çıkan tüm ara yollar kapatılıp, güvenlik şeridi çekilirken, çevre binalar da boşaltıldıktan sonra fünye kullanılarak ilk patlatma yapıldı. Ancak çantanın içinde kabloların olduğu fark edilince tedbirler artırıldı. Özel kıyafetli bomba imha ekibi, alınan tedbirlerden sonra çantaya müdahalede bulunarak ikinci bir patlatma daha yaptı. Çantadan çıkan kabloların bir bomba düzeneğine ait olup olmadığı araştırılırken, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA