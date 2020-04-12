Van'da cadde ve sokaklar boş kaldı GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Boş caddelerden görüntüler Polis ekiplerinin denetimlerinden denetimlerini VAN - Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Boş caddelerden görüntüler Polis ekiplerinin denetimlerinden denetimlerini VAN - Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri ana güzergahlarda denetimlerini sürdürdü. Kaynak: AA