Van'da cadde ve sokaklar boş kaldı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Boş caddelerden görüntüler Polis ekiplerinin denetimlerinden denetimlerini VAN - Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.
12.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:59
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Boş caddelerden görüntüler
Polis ekiplerinin denetimlerinden denetimlerini VAN - Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri ana güzergahlarda denetimlerini sürdürdü.
Kaynak: AA