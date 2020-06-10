Van'da C4 patlayıcı, el bombası ve mühimmat ele geçirildi
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Van'da C4 patlayıcı, el bombası ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda C4 patlayıcı, el bombası ve mühimmat ele geçirildi.

Van'da C4 patlayıcı, el bombası ve mühimmat ele geçirildi
10.06.2020 17:43 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:56

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda C4 patlayıcı, el bombası ve mühimmat ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Tahıl Mahallesi kırsalında 10 Haziran 2020 tarihinde operasyonu icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon neticesinde; 1 kilogram C4 plastik patlayıcı, 7 adet savunma tipi el bombası, 3 adet antitank roketatar mühimmatı, 1 adet gece görüş dürbünü, 4 adet el telsizi ve bir miktar makineli tüfek fişeği ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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