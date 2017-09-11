Van'da Büyükşehirden İlçelere Sıvat Desteği

Van Büyükşehir Belediyesi, besi hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması için 13 ilçede 530 yeni sıvat kurdu.



Büyükşehir Belediyesi hayvancılığın geliştirilmesi için kent genelinde sondaj çalışmaları, yeni sulama kanalları, göletlerin yanı sıra hayvan sulama sıvat çalışması başlattı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal İşler Daire Başkanlığınca yapılan alan çalışması ve çiftçilerin talepleri doğrultusunda 13 ilçede toplam 530 yeni hayvan içme suyu sıvatı kuruldu.



Kaynağından aldığı suyu meralara taşımak için 4 kilometre civarında boru hattı döşeyen ekipler, sıvatlardan taşan suların israf olmaması için de köylülerle ağaçlandırma çalışması yaptı.



Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının da desteğiyle yıl sonuna kadar tamamlanacak sıvatların sayısının bin 530'u bulacağı bildirildi.