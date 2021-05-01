Van'da bunaltıcı sıcaklar yerini yağmura bıraktı

Van'da bunaltıcı sıcaklar yerini yağmura bıraktı Van'da bir haftadır etkili olan bunaltıcı sıcaklar yerini yağmura bıraktı.

Van'da bunaltıcı sıcaklar yerini yağmura bıraktı

VAN - Van'da bir haftadır etkili olan bunaltıcı sıcaklar yerini yağmura bıraktı.

Son günlerde Van'ı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar, bugün sabah saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Yaklaşık bir haftadır bunaltıcı sıcakların hakim olduğu kentte aniden bastıran şiddetli yağmur, çiftçi ve tarımcıya can suyu oldu. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, yer yer hafif olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin edilirken, kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar esmesinin beklendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL