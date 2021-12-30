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Van'da buğday yüklü kamyonet devrildi

Van'da buğday yüklü kamyonet devrildi
AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Özalp ilçesinde buğday yüklü kamyonet, buzlanma nedeniyle şarampole devrildi.

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde buğday yüklü kamyonet, buzlanma nedeniyle şarampole devrildi.

Özalp'tan Saray ilçesi istikametine giden ve sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen 65 LD 386 plakalı kamyonetin devrilmesi sonucu tonlarca buğday çevreye döküldü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi ve Özalp Belediyesi ekipleri, şarampole devrilen kamyoneti düzeltti.

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri

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