Van'da boynuna tel dolanan çoban köpeğinin imdadına itfaiye yetişti
Van'ın Özalp ilçesinde boynuna dolanan tellerden dolayı yaralanan çoban köpeği, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
Van'ın Özalp ilçesinde boynuna dolanan tellerden dolayı yaralanan çoban köpeği, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
İlçeye bağlı Seydibey Mahallesinde besicilik yapan Doğan Ergöz, çoban köpeğinin boynuna dolanan telleri çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Mahalleye gelen itfaiye ekipleri, boynuna dolanan telleri keserek köpeğin rahat nefes almasını sağladı.
Ergöz, duyarlılıklarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.