Van'da boynuna tel dolanan çoban köpeğinin imdadına itfaiye yetişti
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Van'da boynuna tel dolanan çoban köpeğinin imdadına itfaiye yetişti

Van'ın Özalp ilçesinde boynuna dolanan tellerden dolayı yaralanan çoban köpeği, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

08.01.2020 09:56 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:56
Van'da boynuna tel dolanan çoban köpeğinin imdadına itfaiye yetişti

'ın ilçesinde boynuna dolanan tellerden dolayı yaralanan çoban köpeği, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

İlçeye bağlı Seydibey Mahallesinde besicilik yapan Doğan Ergöz, çoban köpeğinin boynuna dolanan telleri çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Mahalleye gelen itfaiye ekipleri, boynuna dolanan telleri keserek köpeğin rahat nefes almasını sağladı.

Ergöz, duyarlılıklarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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