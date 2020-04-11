Van'da boş kalan cadde ve sokaklar dezenfekte edildi Van Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan cadde ve sokakları dezenfekte etti.

Van Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan cadde ve sokakları dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının 2 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamına giren illerden biri olan Van'da, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatlarıyla yeni önlemler alındı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan cadde ve sokaklarda 76 personel, 45 ilaçlama makinesi ve 23 araçla dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Caddelerdeki tüm otobüs durakları, elektrik direkleri, çöp konteynerleri, saksılar, tabelalar, iş yeri kepenkleri, nüfus yoğunluğunun bulunuğu yerleşim alanları, siteler ekiplerce ilaçlandı.

Belediye ekipleri, havaların ısınmasıyla sivrisinek, karasinek ve zararlı haşerelere karşı dere, sazlık alan, bataklıklarda da ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Vektörle mücadelede Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış doğaya ve endemik türlere zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor.

Kaynak: AA