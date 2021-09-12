Van'da boş bir arazide 104 kilo 300 gram eroin ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da boş bir arazide 104 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da boş bir arazide 104 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda 104 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda 104 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Gürpınar ilçesinde boş bir arazide Narkotik Detektör Köpekleri Irmak ve Magnum ile yapılan detaylı aramada; 102 paket halinde toplam 104 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak (H.Y.) isimli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - VAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Genç kadın otel odasında ölü bulundu! Sevgilisi, çalışanlardan böyle yardım istedi: Uyanmıyor, vücudu mosmor

Genç kadın otel odasında ölü bulundu! Sevgilisi, çalışanlardan böyle yardım istedi: Uyanmıyor, vücudu mosmor
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Tanju Özcan Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Gökhan Çıra Yeşim Salkım Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Yevgeniy Ziniçev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Van'da boş bir arazide 104 kilo 300 gram eroin ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 02:36:32. #1.11#