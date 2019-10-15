Van'da 'Bölgesel Kros Ligi' yarışması

15.10.2019 10:51

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U-16 ve U-18 Kulüpler Bölgesel Kros Ligi 1. ayağı Van'da yapıldı.



Türkiye çapında genç yetenekleri keşfeden bir organizasyon olması niteliği taşıyan Bölgesel Kros Ligi'nin Van ayağı tamamlandı. Düzenlenen yarışmalara 10 ilden 124 erkek ve 81'i kız sporcu olmak üzere toplam 205 sporcu katıldı. Yarışmalarda Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü U-16 Kız ve U-16 erkek takımları yarı final seçmelerine katılmaya hak kazandı.



Heyecanlı ve çekişmeli geçen yarışmanın yarı finali ise, 2 Kasım 2019 tarihinde Batman'da gerçekleştirilecek. - VAN

Kaynak: İHA