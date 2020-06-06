Van'da bisiklet lastiğine gizlenmiş 3 kilogram eroin ele geçirildi
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Van'da bisiklet lastiğine gizlenmiş 3 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde, bisiklet lastiğine gizlenmiş 3 kilogram eroin bulundu.

Van'da bisiklet lastiğine gizlenmiş 3 kilogram eroin ele geçirildi
06.06.2020 18:29 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:24

Van'ın Gevaş ilçesinde, bisiklet lastiğine gizlenmiş 3 kilogram eroin bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Balaban yol kontrol noktasında şüpheli bir araç ve sürücüsünün üstü arandı.

Aramada, aracın stepnesinde bisiklet lastiğine gizlenmiş 3 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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