Van'da bisiklet lastiğine gizlenmiş 3 kilogram eroin ele geçirildi
Van'ın Gevaş ilçesinde, bisiklet lastiğine gizlenmiş 3 kilogram eroin bulundu.
06.06.2020 18:29 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:24
Van'ın Gevaş ilçesinde, bisiklet lastiğine gizlenmiş 3 kilogram eroin bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Balaban yol kontrol noktasında şüpheli bir araç ve sürücüsünün üstü arandı.
Aramada, aracın stepnesinde bisiklet lastiğine gizlenmiş 3 kilogram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA