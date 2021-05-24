Van'da birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Akgöl kurudu
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Van'da birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Akgöl kurudu

Van'da birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Akgöl kurudu
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Özalp ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Akgöl, tamamen kurudu.

Van'ın Özalp ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Akgöl, tamamen kurudu.

Bağrıaçık köyünde yağmur ve kar sularıyla beslenen, renkli katmanlara sahip görüntüsüyle Tuz Gölü'nü andıran 407 hektar büyüklüğündeki göl, son yıllarda etkili olan kuraklıktan olumsuz etkilendi.

Flamingo başta olmak üzere birçok kuşun uğrak yeri olan göl, yağışların azalması ve beslendiği su kaynaklarının mevsimsel kuraklık nedeniyle kesilmesi üzerine çorak bir alana dönüştü.

Tuz oranının yüksek olması nedeniyle zemini beyaza bürünen göl, drone ile görüntülendi.

Bölgede incelemelerde bulunan Özalp Ziraat Odası Başkanı Şayettin Ceylancı, AA muhabirine, gölün tamamen kurumasının kent genelinde yaşanan kuraklığın en önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Gölün, ilkbaharda flamingolara ev sahipliği yaptığını belirten Ceylancı, "Bu yıl yağmurun yağmaması ve kar suyunun da az olması nedeniyle gölümüz kuruyarak adeta çöle döndü. Önceki yıllarda gölün bazı kısımları kuruyordu ancak bu yıl ilk kez tamamen kurudu. Akgöl, bu yıl ilçe genelinde yaşanan kuraklığın bariz örneklerinden biridir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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