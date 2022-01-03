Van'da bir yılda 2 bin 812 şüpheli yakalandı - Haberler
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Van'da bir yılda 2 bin 812 şüpheli yakalandı

Van'da bir yılda 2 bin 812 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da polis ekiplerince bir yıl boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranan toplam 2 bin 812 şüpheli yakalandı.

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince bir yıl boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranan toplam 2 bin 812 şüpheli yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan bir yıl boyunca yürütülen çalışmaları basınla paylaştı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 Ocak - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında aranan şahıslar üzerinde çalışma yapıldığı belirtilerek, "Asayiş suçları kapsamına giren suçlardan aranması bulunan ve toplamda 2 bin 690 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 939 bin 35 TL adli para cezası bulunan bin 636 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Terör suçları kapsamına giren suçlardan aranması bulunan ve toplamda 112 yıl 6 ay 53 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 2 bin TL adli para cezası bulunan 59 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Göçmen kaçakçılığı kapsamına giren suçlardan aranması bulunan ve toplamda 130 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 42 bin 500 TL adli para cezası bulunan 135 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Narkotik suçları kapsamına giren suçlardan aranması bulunan ve toplamda 597 yıl 69 ay 187 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 1 milyon 5 bin 35 TL adli para cezası bulunan 315 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Kaçakçılık ve organize suçları kapsamına giren suçlardan aranması bulunan 645 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Güvenlik Şube Müdürlüğü konularına giren suçlardan aranması bulunan ve toplamda 9 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs adli mercilere teslim edilmiş, ayrıca aranma kaydı bulunan 14 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN

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