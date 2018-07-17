Van'da Bir Terörist Jandarmaya Teslim Oldu

Van'ın Erciş ilçesinde PKK'lı bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Erciş ilçesinden 2015 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya katılan ve hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından yakalama kararı bulunan teröristin yapılan ikna çalışmaları sonucu Çelebibağı Mahallesi'nde jandarmaya teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Alınan ilk ifadesinde, örgütte çok sıkıntı çektiğini, insanlık dışı muamele gördüğünü, uzun zamandan beri örgütten kaçmaya çalıştığını anlatan terör örgütü mensubu, halen örgüt içinde faaliyet gösteren birçok kişinin de teslim olmak için fırsat kolladığını belirtmiştir. Teslim olan teröristle ilgili adli işlemler sürdürülmekte olup, bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir."

Bu arada aynı ilçede bir süre önce yürütülen "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Özgür Kara" operasyonunda PKK'lı bir terörist silahıyla sağ olarak yakalanmıştı.