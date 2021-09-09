Van'da bir şahsın üzerinde ve eşyalarında 11 kilo eroin maddesi ele geçirildi
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Van'da bir şahsın üzerinde ve eşyalarında 11 kilo eroin maddesi ele geçirildi

Van'da bir şahsın üzerinde ve eşyalarında 11 kilo eroin maddesi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde narkotik polisi tarafından bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 11 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde narkotik polisi tarafından bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 11 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesinde bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 10 paket halinde 11 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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