Van'da bir PKK'lı terörist yakalandı
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Van'da bir PKK'lı terörist yakalandı

Van'da düzenlenen operasyonda bir PKK'lı terörist yakalandı.

14.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:20
Van'da bir PKK'lı terörist yakalandı

'da düzenlenen operasyonda bir 'lı terörist yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kırsaldaki teröristlere katıldığını belirleyerek teknik ve fiziki takibe aldığı örgüt mensubunu 9 Aralık'ta düzenlediği operasyonla yakaladı.

Zanlının üstünde ve ikametgahındaki aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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