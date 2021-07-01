Van'da bir otomobilin yakıt deposunda 68 kilo likit metamfetamin ele geçirildi
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Van'da bir otomobilin yakıt deposunda 68 kilo likit metamfetamin ele geçirildi

Van'da bir otomobilin yakıt deposunda 68 kilo likit metamfetamin ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van merkez Tuşba ilçesinde narkotik polisi tarafından bir otomobilde yapılan aramada 68 kilo 700 gram likit metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van merkez Tuşba ilçesinde narkotik polisi tarafından bir otomobilde yapılan aramada 68 kilo 700 gram likit metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Tuşba ilçesinde tespiti yapılan bir otomobilde narkotik köpeği 'Thor' ile arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada; yakıt deposuna zulalanmış olarak daralı ağırlığı 68 kilo 700 gram likit metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak M.E. isimli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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