Van'da bir otomobilde 8 düzensiz göçmen yakalandı
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Van'da bir otomobilde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da bir otomobilde 8 düzensiz göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekiplerinin kovaladığı otomobilde 8 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 organizatör tutuklandı.

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekiplerinin kovaladığı otomobilde 8 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen ve kovalamaca sonucu terk halde bulunan araçta yapılan aramada 8 düzensiz göçmen yakaladı. Olay ile ilgili gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 4 şahıstan 2'si tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - VAN

Van'da bir otomobilde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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