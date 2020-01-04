Van'da bir otelin 3. katında yangın çıktı
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Van'da bir otelin 3. katında yangın çıktı

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir otelin 3. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

04.01.2020 23:04 | Son Güncelleme: 04.01.2020 23:15
Van'da bir otelin 3. katında yangın çıktı

merkez ilçesinde bir otelin 3. katında çıkan yangın ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu ilçesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Akdamar Otelinin 3. katında saat 21.05'te yangın çıktığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahale sonrası yangın tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi zarar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İHA
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