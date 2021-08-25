Bir otelde 26 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelde 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelde 26 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların deşifre edilmesi ve göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, ilçenin Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir otelde yapılan aramada 26 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

"Göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı