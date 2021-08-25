Otelde 16 düzensiz göçmen yakalandı
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Otelde 16 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Otelde 16 düzensiz göçmen yakalandı Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde bir otelde polis ve MİT'in ortaklaşa düzenlediği operasyonda 26 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Otelde 16 düzensiz göçmen yakalandı

VAN - Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde bir otelde polis ve MİT'in ortaklaşa düzenlediği operasyonda 26 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 4 organizatör yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı koordinesinde Van merkez ilçelerinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesinde tespit edilen bir otelde arama yapıldı. Yapılan aramada 26 düzensiz göçmen şahıs yakalandı. Olayla ilgili 4 şahsa göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılmış olup şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecek.

Otelde 16 düzensiz göçmen yakalandı
Otelde 16 düzensiz göçmen yakalandı
Otelde 16 düzensiz göçmen yakalandı
Otelde 16 düzensiz göçmen yakalandı
Otelde 16 düzensiz göçmen yakalandı
Otelde 16 düzensiz göçmen yakalandı
Otelde 16 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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