Van'da bir mahallenin başı bit ve pirelerle dertte
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Van'da bir mahallenin başı bit ve pirelerle dertte

Van'da bir mahallenin başı bit ve pirelerle dertte
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van'ın Gürpınar ilçesinde yaşayan vatandaşlar, yaz aylarında ortaya çıkan bit, pire ve sivrisinek istilası nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor.

Van'ın Gürpınar ilçesinde yaşayan vatandaşlar, yaz aylarında ortaya çıkan bit, pire ve sivrisinek istilası nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor.

Gürpınar ilçesine bağlı 150 haneli Yolaşan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, son 2 yıldır sayıları artan ve yaz aylarında korkulu rüyaları olan bit, pire ve sivrisineklerle başları dertte. Akşam saatlerinde ortaya çıkan ve sabaha kadar kabus yaşatan haşerelerle kendi imkanlarıyla başa çıkmaya çalışan mahalleli, sorunun giderilmesi için çağrıda bulundu.

"Ne sebeple çıktıklarını bilmiyoruz"

Her yaz aylarında aynı sorunla karşılaştıklarını dile getiren Adem Tunç, akşam çıkan bit ve pirelerin sabaha kadar rahatsız ettiklerini belirtti. Haşerelerin ne sebeple çıktıklarını bilmediklerini dile getiren Tunç, yetkililerden ilaçlama için destek talep etti.

"Beşikteki bebekler sabaha kadar uyumuyor"

Sinek, bit ve pirelerle başlarının dertte olduğunu dile getiren Gül Tunç ise sabaha kadar hiç uyumadığını belirtti. Akşam görülen ve cam kenarlarında biriken haşereleri temizlediklerini ifade eden Tunç, beşikteki bebeklerin bunlardan dolayı uymadığını kaydetti. - VAN

Van'da bir mahallenin başı bit ve pirelerle dertte
Van'da bir mahallenin başı bit ve pirelerle dertte
Van'da bir mahallenin başı bit ve pirelerle dertte
Van'da bir mahallenin başı bit ve pirelerle dertte
Van'da bir mahallenin başı bit ve pirelerle dertte
Van'da bir mahallenin başı bit ve pirelerle dertte
Van'da bir mahallenin başı bit ve pirelerle dertte
Van'da bir mahallenin başı bit ve pirelerle dertte
Van'da bir mahallenin başı bit ve pirelerle dertte

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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