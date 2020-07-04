Van'da bir mahalledeki karantina uygulaması kaldırıldı Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Parmakkapı Mahallesi'ndeki karantina uygulaması sona erdi.

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Parmakkapı Mahallesi'ndeki karantina uygulaması sona erdi.

Gürpınar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Parmakkapı Mahallesi'nde devam eden karantina uygulaması, başka bir pozitif vakaya rastlanılmaması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugün kaldırıldı.

Mahallede 14 Haziran'da başlayan karantina, bir hafta uzatılmıştı.

Kaynak: AA