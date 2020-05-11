Van'da bir mahallede karantina uygulaması sona erdi
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Van'da bir mahallede karantina uygulaması sona erdi

Van'ın Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi'nde karantina uygulaması sonlandırıldı.

Van'da bir mahallede karantina uygulaması sona erdi
11.05.2020 18:54 | Son Güncelleme: 11.05.2020 18:54

Van'ın Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi'nde karantina uygulaması sonlandırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre 23 Mart'tan bu yana Esenyamaç Mahallesi'nde karantina uygulanıyordu.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahallede karantina uygulaması bugün sonlandırıldı.

Açıklamada, tedbiri elden bırakmayıp, sabır ve özveri gösteren vatandaşlara teşekkür edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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