Van'da bir mahallede karantina uygulaması sona erdi Van'ın Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi'nde karantina uygulaması sonlandırıldı.

Van'ın Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi'nde karantina uygulaması sonlandırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre 23 Mart'tan bu yana Esenyamaç Mahallesi'nde karantina uygulanıyordu.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahallede karantina uygulaması bugün sonlandırıldı.

Açıklamada, tedbiri elden bırakmayıp, sabır ve özveri gösteren vatandaşlara teşekkür edildi.

Kaynak: AA