Van'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Gürpınar, Van, Güncel, Haber

Van'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

25.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:30
Van'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Günbaşı Mahallesi'nde, 3 vatandaşın koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, mahallede giriş çıkışların yasaklandığı ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

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