Van'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Van'ın Gürpınar ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
25.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:30
Van'ın Gürpınar ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Günbaşı Mahallesi'nde, 3 vatandaşın koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina uygulanmaya başlandığı belirtildi.
Açıklamada, mahallede giriş çıkışların yasaklandığı ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: AA