Van'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Van'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Ali Çelik - Haberler | Güncel
Van'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

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Van'ın Gürpınar ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 6 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Otbiçer Mahallesi'nde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.

Jandarma ekipleri, 804 kişinin yaşadığı mahalleyi giriş ve çıkışlara kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çelik

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