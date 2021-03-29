Van'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Van'ın Gürpınar ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
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Van'ın Gürpınar ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 6 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Otbiçer Mahallesi'nde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.
Jandarma ekipleri, 804 kişinin yaşadığı mahalleyi giriş ve çıkışlara kapattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çelik